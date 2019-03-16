شكرا لقرائتكم لاسارتى بعد طلب الشناوى المشاركة أمام الشبيبة؟ ضهره بيوجعه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى مارتن لاسارتى المدير الفني للأهلى سعادته بنجاح فريقه اليوم في الفوز على شبيبة الساورة الجزائرى بثلاثية نظيفة والوصول إلى ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي، مضيفاً في المؤتمر الصحفى الذى أعقب المباراة أنه استفاد من أخطاء المنافس، مما ساعد الفريق في صناعة العديد من الفرص.

وقال لاسارتى: "الشناوى طلب مني التواجد أمام شبية الساورة، وبين الشوطين شعر بألم في ظهره، موضحاً أن القادم أفضل، وأن الأهلي سيواصل مسيرته خلال الفترة المقبلة، لكن سيكون هناك فرصة لالتقاط الأنفاس بعد انتهاء منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

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وأشار لاسارتي إلى أن أيمن أشرف لاعب الفريق اشتكي من الإصابة بين الشوطين، ومن ثم تم استبداله في الشوط الثاني.

وأوضح لاسارتي أن بعض لاعبي الأهلي مازالوا يفتقدون الخبرة وتحديداً في المشاركات الإفريقية، مؤكدا أن الفريق يضم عناصر صغيرة في السن مثل ناصر ماهر وكريم نيدفيد ومحمد هاني ورمضان صبحي، ولكن تلك المباريات تكسبهم المزيد من الخبرات.

وأضاف أن المرحلة الماضية شهدت ضغوطا كبيرة على اللاعبين والجهاز الفني؛ بسبب موقف الفريق في المجموعة، لكن الجميع نجح فى التعامل مع الأمر.