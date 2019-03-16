- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم إنفوجراف..الرباعى العربى يحكم الفرق المتأهلة لدور الـ8 بدورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أسدل الستار اليوم على مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والذى أسفر عن تأهل 8 فرق إلى الدور ربع النهائي، وينتظر جميعهم القرعة التى تقام 20 مارس الجاري.
ونجح فريق الأهلى فى التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة ليكون ممثل مصر الوحيد بعد خروج الإسماعيلي، عقب خطف بطاقة الصعود من شبيبة الساورة الجزائري بالفوز عليه 3-0 ، على ملعب "برج العرب".
وفيما يلي جميع الفرق المتأهلين إلى الدور ربع النهائى..
الفرق المتأهلة لدور الـ8
الأهلى (مصر)
سيمبا (تنزانيا)
مازيمبي (الكونغو)
شباب قسنطينة (الجزائر)
الترجي (تونس)
حوريا كوناكري (غينيا)
الوداد (المغرب)
صن داونز (جنوب إفريقيا).
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف..الرباعى العربى يحكم الفرق المتأهلة لدور الـ8 بدورى الأبطال... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.