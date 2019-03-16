شكرا لقرائتكم إنفوجراف..الرباعى العربى يحكم الفرق المتأهلة لدور الـ8 بدورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسدل الستار اليوم على مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والذى أسفر عن تأهل 8 فرق إلى الدور ربع النهائي، وينتظر جميعهم القرعة التى تقام 20 مارس الجاري.

ونجح فريق الأهلى فى التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة ليكون ممثل مصر الوحيد بعد خروج الإسماعيلي، عقب خطف بطاقة الصعود من شبيبة الساورة الجزائري بالفوز عليه 3-0 ، على ملعب "برج العرب".

وفيما يلي جميع الفرق المتأهلين إلى الدور ربع النهائى..



الفرق المتأهلة لدور الـ8

الأهلى (مصر)

سيمبا (تنزانيا)

Advertisements

مازيمبي (الكونغو)

شباب قسنطينة (الجزائر)

الترجي (تونس)

حوريا كوناكري (غينيا)

الوداد (المغرب)

صن داونز (جنوب إفريقيا).