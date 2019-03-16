شكرا لقرائتكم الحماس والثقة يقودان تدريب الزمالك الرئيسى على ملعب 5 يوليو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك مرانه الرئيسى على أرضية ملعب 5 يوليو بالجزائر استعدادا لمواجهة نصر حسين داى فى الجولة الختامية لدور المجموعات لمسابقة الكونفدرالية الإفريقية. وشهد التدريب حماسية شديدة من جانب اللاعبين تحت إشراف كريستيان جروس المدير الفنى للفريق والجهاز المعاون. Advertisements ويلتقى الزمالك نظيره نصر حسين داى فى تمام السادسة من مساء غد بأرضية ملعب استاد 5 يوليو بالجزائر بحضور 4 من مجلس الزمالك على رأسهم احمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى، وهانى زادة أمين الصندوق، وعلاء مقلد وإسماعيل يوسف عضوى المجلس بالإضافة إلى أحمد مرتضى عضو المجلس السابق، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق.

تدريب الزمالك اليوم بالجزائر

تدريب الزمالك اليوم بالجزائر

تدريب الزمالك اليوم بالجزائر

تدريب الزمالك اليوم بالجزائر

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