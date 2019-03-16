تعرف على أمنية محمد يوسف بعد تأهل الأهلى لدور الـ8...

جدة - عمرو شويل الاهلي وشبيبة الساورة

أكد محمد يوسف، المدرب العام لفريق الكرة بالنادى الأهلى، أن الفريق كان لديه تركيز وعزيمة كبيرة للفوز والتأهل إلى الدور التالى من البطولة.

وفاز الأهلى بثلاثية نظيفة على نظيره شبيبة الساورة ليتصدر المجموعة ويتأهل رسميًا للدور التالى بعدما أحرز 3 أهداف سجلهما الفريق الضيف بمرماه فى الشوط الأول قبل إضافة مروان محسن الثانى، وفى الدقائق العشر الأخير من عمر المواجهة استطاع حسين الشحات إضافة الهدف الثالث.

وقال يوسف فى تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، إن أداء الأهلى كان رائعًا سواء على المستوى الخططى أو الفنى وأن اللاعبين استطاعوا تنفيذ المهام التى كلفوا بها خلال أحداث المباراة.

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أضاف محمد يوسف أن فريق شبيبة الساورة فريق متميز وله التحية على ما يقدمه فى أول مشاركة ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال، مؤكدًا أن الأهلى بدأ المباراة بحذر شديد حتى لا يقع الفريق تحت ضغط أو استقبال أهداف خلال الفترة الأول.

وأوضح محمد يوسف أن فريقه سيكون اهتمامه متمركز على لقاء القمة أمام الزمالك ببطولة الدورى الممتاز.

تابع محمد يوسف أن الجهاز الفنى يأمل فى عودة المصابين لصفوف الفريق قبل مواجهة الغريم التقليدى الزمالك أبرزهم حمدى فتحى وشريف إكرامى وغيرهم من اللاعبين.