شكرا لقرائتكم Real madrid vs celta vigo.. زيدان يعد بتحسن الريال في فترة التوقف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر الفرنسى زين الدين زيدان عن سعادته الكبيرة بانتصار ريال مدريد على سيلتا فيجو 2-0 فى المباراة التى أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" فى الجولة الـ 28 من الدورى الإسبانى، فى أولى مبارياته مع الفريق.

وتحدث زيدان فى تصريحات صحفية عقب اللقاء، قائلا "لقد حققنا نتيجة جيدة وهو ما كنا نبحث عنه، لقد كان الشوط الأول معقدًا للجميع، وفى الشوط الثانى قمنا بعمل أفضل كثيرًا".

وتابع زيدان حديثه، قائلا "لقد كان علينا تحدٍ هو الفوز ونجحنا بذلك، أنا سعيد من أجل إيسكو ومن أجل جميع اللاعبين، أهم شئ نقوم به بعد الحصة التدريبية هو تحقيق الفوز".

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وواصل المدير الفنى قائلا "عندما لا تكون لدينا الكرة، علينا أن نركض أكثر أمامنا أسبوعين للعمل مع غالبية اللاعبين خلال فترة التوقف للأجندة الدولية وسنستفيد من ذلك، حالة مارسيلو مماثلة لكيلور، الأمر لا يتعلق بكورتوا، ريجيلون أو أى لاعب شارك مكان إيسكو، ما أرغب به هو أن يستعيد جميع اللاعبين كامل إمكانياتهم".

وأكمل زيدان حديثه، قائلا "لا أعتقد أن المدربين السابقين ظنوا ان اللعب بالشباب أهم، لن أخوض فى ذلك، أنا أعول على اللاعبين و أظهروا ذلك اليوم".

وأردف زيدان، قائلا "أنا سعيد، لقد لعب الخصم بطريقة جيدة لكننا آمنا بقدرتنا على الفوز وحصدنا النقاط الثلاث لا أفكر فى المستقبل ، فقط فى ما تبقى لدينا من الموسم، فى الموسم المقبل ستكون هناك تغييرات فى تشكيلة الفريق لكن الآن لن أفكر في من يجب أن يبقى أو يرحل".