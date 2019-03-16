شكرا لقرائتكم وست هام يقتنص فوزاً مثيراً أمام هدرسفيلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص فريق وست هام يونايتد فوزا مثيرا من ضيفه هدرسفيلد تاون 4 - 3 يوم السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى فاز ليستر سيتي على مضيفه بيرنلي 2 - 1 وتعادل بورنموث مع ضيفه نيوكاسل يونايتد 2 - 2.

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وعلى استاد لندن الأولمبي نجح وست هام في تحويل تأخره بثلاثة أهداف مقابل هدف إلى فوز مثير. وتقدم مارك نوبل بهدف لوست هام في الدقيقة 15 ولكن هدرسفيلد رد بثلاثة أهداف عن طريق جونينيو باكونا وكارلان غرانت بواقع هدفين في الدقائق 17 و30 و65.

ولكن وست هام لم يستسلم ونجح في تسجيل الهدفين الثاني والثالث عن طريق أنجيلو أوغبونا وخافيير هيرنانديز في الدقيقتين 75 و84. وفي الوقت بدل الضائع للمباراة خطف خافيير هيرنانديز هدف الفوز القاتل لوست هام.

ورفع وست هام رصيده إلى 42 نقطة في المركز التاسع وظل هدرسفيلد في المركز العشرين الأخير برصيد 14 نقطة.