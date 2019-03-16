حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 16 / 3 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 16 / 3 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يُسقط الشبيبة بثلاثية ويصعد لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا الأهلي يُسقط الشبيبة بثلاثية ويصعد لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا الإسماعيلى يودع دورى أبطال إفريقيا بخسارة من الإفريقى 1 / 0 المصرى يدخل المربع الذهبى فى الدورى برباعية فى سموحة محمد يوسف: التركيز قاد الأهلى لإسقاط الساورة بثلاثية والتأهل الأفريقى جروس: لن أتحدث فى السياسة.. ومواجهة نصر حسين داى ليست ثأرية Advertisements جروس يركز على اللمسة الواحدة فى مران الزمالك الأخير لموقعة الجزائر 5000 شرطى لتأمين مباراة الزمالك ونصر حسين داى بالجزائر محمد إبراهيم يقود شباب الزمالك للفوز على الإسماعيلى كريم بامبو: نعتذر لجماهير الإسماعيلي وسنقاتل علي المربع الذهبي للدوري

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