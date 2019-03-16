شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مبارة الأهلى وشبيبة الساورة الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسقط الأهلى ضيفه شبيبة الساورة الجزائرى، بعدما فاز عليه بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب فى ختام دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا. وسجل ثلاثية الأهلى مدافع الشبيبة بالخطأ فى مرماه، ومروان محسن وحسين الشحات، وبذلك يرفع الأهلى رصيده لـ10 نقاط ويتأهل لدور الثمانية كأول المجموعة الرابعة. Advertisements

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