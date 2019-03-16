شكرا لقرائتكم خبر عن رماية الصيد تسيطر على ميداليات بطولة الجمهورية للكومباك سبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت مساء اليوم السبت، منافسات بطولة الجمهورية للكومباك سبورتنج للرماية، والتي أقيمت على ميادين الرماية بصيد الدقي بحضور كل من محمد العقدة ومحمد شرف وأحمد مجيب أعضاء مجلس إدارة النادي، والدكتور مجيب عبد الله رئيس النادي السابق، وحازم حسني رئيس اتحاد الرماية.

أسفرت نتائج بطولة الجمهورية للكومباك لمرحلة الرجال، عن فوز سركيس كريكور لاعب الصيد بالمركز الأول، فيما حصل أحمد محمد عشره لاعب صيد الإسكندرية علي المركز الثاني، وجاء حسن القريعي لاعب صيد الدقي في المركز الثالث، وعلى مستوى السيدات، حصل ثنائي صيد الدقي على المراكز الأولى، حيث جاءت مني محمود محمد الهواري في المركز الأول، وفازت سحر طلعت مصطفي بالمركز الثاني.

وضمن منافسات مرحلة الناشئين ، حقق اللاعب مصطفي فرج لاعب صيد الدقي المركز الأول، بينما حصل عبد الله عبد الحليم لاعب وادي النطرون علي المركز الثاني، كما توج رائد ميخائيل رزق الله لاعب صيد الإسكندرية بالمركز الأول في مرحلة كبار السن.

وضمن مرحلة كبار الرواد، فاز بالمركز الأول اللاعب برج انترانيك ارتين مشجيان لاعب صيد الإسكندرية، بينما فاز بالمركز الثاني طارق محمد عثمان بقلة لاعب صيد الدقي، وحل في المركز الثالث جورج نقولا شيعا لاعب صيد الدقي. وفي مرحلة الرواد، فاز محمد عبد السلام عشرة لاعب صيد الإسكندرية بالمركز الأول، بينما فاز صلاح الدين أحمد قاسم لاعب صيد الإسكندرية بالمركز الثاني، وحل ياسين عبدالسلام عويضة لاعب وادي النطرون بالمركز الثالث.

وضمن منافسات الفرق، حصل فريق صيد الإسكندري على المركز الأول وضم الثلاثي أحمد محمد عبدالسلام ومحمد عمرو سكر وكريم عادل عشرهة، بينما جاء ثلاثي صيد الدقي مصطفي فرج راسم وطارق عادل ابراهيم وماجد أحمد سعد في المركز الثاني، وحل فريق صيد الدقي أيضا في المركز الثلاثي والذي ضم الثلاثي سيركيس كريكور مارتايان وفرانكو بيرو لويجي وكريم عمرو عبدالقادر . وقام أعضاء مجلس إدارة الصيد وحازم حسني رئيس اتحاد الرماية، والمهندس شهبور زاهر مقرر لجنة الرماية بالنادي، ومجدي لطفي رئيس اللجنة الفنية للكومباك سبورتنج بالاتحاد المصري للرماية، بتوزيع الجوائز والميداليات على الفائزين.

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