شكرا لقرائتكم خبر عن هل حرم المساعد الثانى الأهلى من الهدف الرابع أمام الساورة الجزائرى؟ .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المباراة – الاهلى Xشبيبة الساورة الجزائرى الجولة الـ5 من دور المجموعات دورى ابطال افريقيا 2019

الملعب – ستاد برج العرب

النتيجة - فوز الاهلى بثلاثية نظيفة

الحكم - التونسى صادق السالمى صاحب الـ35 عاما حاصل على الشارة الدولية دولى 2016

المساعد الاول- الليبى عطية أمسعد

المساعد الثاني التونسى - أيمن إسماعيل

الحكم الرابع التونسى – وليد الجريدي





الهدوء سيطر على أداء الحكم التونسى صادق السالمى خلال ادارته لمواجهة الاهلى وشبيبة الساورة الجزائرى التى أقيمت مساء اليوم باستاد برج العرب فى ختام لقاءات دور المجموعات وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة ليحتل قمة مجموعته ويصعد لدور الربع نهائى من البطولة.





الحكم أغفل تطبيق القانون فى مناسبتين رغم سهولة اللقاء

لم يجد الحكم صعوبة فى إدارة اللقاء السهل تحكيميا نظرا لالتزام اللاعبين والأجهزة الفنية ولم يتعرض الحكم لاختبارات مؤثرة خلال فعاليات المواجهة إلا انه تحرك بشكل جيد وبذل جهدا بدنيا كبيرا لمتابعة الهجمات المرتدة من خلال زاوية رؤية مناسبة ساعدته كثيرا فى تقدير الاخطاء الفنية، حافظ الحكم على هدوئه طوال المباراة واعتمد على التحذيرات الشفوية ولم يستخدم البطاقات رغم ان هناك حالتين كانت تستحق تدخل الحكم بالبطاقة الصفراء طبقا للقانون " لتهور" لاعبى الفريق الضيف فى الدقائق 50 ، 64 من عمر اللقاء إلا ان الحكم اكتفى بالتحذير الشفوى على حساب تطبيق القانون ساعده فى ذلك الالتزام التام من لاعبى الفريقين داخل المستطيل الاخضر، كما أحسن تقدير الوقت بدل الضائع فى نهاية شوطى المباراة .

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28 مخالفة و3 أهداف الابرز تحكيميا باللقاء

تدخل الحكم بالصافرة واحتسب 28 مخالفة على الفريقين ونجح فى قراءة اللعب بشكل جيد وتطبيق مبدءا إتاحة الفرصة اكثر من مرة خلال فعاليات اللقاء أبرزها فى الدقائق 36،68 ، 86 من عمر اللقاء ، كما استطاع الخروج من محيط اللعب وطريق الكرة خاصة فى الهجمات المرتدة السريعة التى أظهرت أن الحكم يمتع بلياقة بدنية عالية .





المساعدين

ظهر الثنائى بيقظة وتمركز جيد وسمحا باستمرار اللعب فى اكثر من هجمة مؤثرة وكان تدخلهما فى الوقت المناسب عندما اشار الثنائى على 4 حالات تسلل فى متابعة جيده وكان المساعد الثانى موفقا عندما اشار على عبور الكرة خط المرمى فى هجمة رمضان صبحى لاعب الأهلى فى الدقيقة 75 من عمر اللقاء كما تعاون الثنائى مع الحكم فى الاخطاء القريبة منهما طبقا للقانون.

الحكم الرابع

لم يجد صعوبة فى السيطرة على المنطقة الفنية نظرا لالتزام الاجهزة وأدى مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم فى ادارة المباراة طبقا للقانون .





إحصائيات المباراة : 28 خطأ - 6 ركلات ركنية –4 حالات تسلل – 3 أهداف

الدرجات : الحكم – 8.5.. المساعد الأول – 8.5 – المساعد الثاني – 8.5 – الحكم الرابع – 8.0-

اهداف المباراة