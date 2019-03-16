شكرا لقرائتكم خبر عن جروس: لن أتحدث فى السياسة.. ومواجهة نصر حسين داى ليست ثأرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، صعوبة مباراة فريقه أمام نصر حسين داى الجزائرى، التى ستقام فى السادسة من مساء غد الأحد، على استاد 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وقال جروس فى المؤتمر الصحفى للمباراة: "لن أتكلم فى السياسية نهائيا وحضرنا إلى الجزائر من أجل خوض مباراة فى كرة القدم، والتركيز فى الفوز فقط بالمباراة لأنها فى غاية الصعوبة وكبيرة وحاسمة، وندخلها بهدف حصد الثلاث نقاط والصعود لربع نهائى البطولة".

وتابع جروس أن المباراة ليست ثأرية، كما يحاول البعض تصوير ذلك، حيث قال: "حضرنا إلى الجزائر للعب مع فريق محترم يضم مجموعة من العناصر المميزة ولديه طموح فى تحقيق التأهل هو الآخر لدور الثمانية فى البطولة الأفريقية"، وقال إن أرضية ملعب المباراة جيدة ويرى إنها ستساعد فريقه فى تقديم مباراة جيدة، وأكد للاعبين ضرورة استغلال جميع الفرص التى سوف تتاح من أجل التسجيل.

واختتم المدير الفنى للزمالك تصريحاته بأن مباراة فريقه أمام نصر حسين داى هى الأهم له فى المجموعة، ولا تحتمل أى أخطاء، مختتما: "لا بد أن نكون متحدين ونلعب بكل قوة من أجل تحقيق الفوز والتأهل للدور ربع النهائى".