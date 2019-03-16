شكرا لقرائتكم خبر عن سيدومير : الإسماعيلي لايستحق الخسارة أمام الأفريقى والحكم السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شدد البلجيكي سيدومير يانوفيسكي المدير الفنى للإسماعيلى على أن فريقه لم يكن يستحق الهزيمة أمام الإفريقي لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال يانوفيسكي فى تصريحات غاضبة خلال المؤتمر الصحفي :”للأسف الشديد نخسر مباراة لم نكن نستحق فيها الخسارة مقارنة بما قدمناه على امتداد المباراة”.

وأردف:”أعلم أن المنافس كانت لديه الرغبة فى الفوز بحثا عن الترشح لكننا جئنا إلى تونس لتحقيق نتيجة إيجابية والدفاع عن سمعة النادى، لم نلعب بتراخى كما تصور البعض”.

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واستكمل:”أداء الحكم فى لقاء اليوم كان سيئا للغاية وأراه أحد الأسباب الرئيسية في الهزيمة ،ركلة الجزاء التي حصل عليها الإفريقي عليها علامات استفهام كثيرة”.

وتابع “”قدمنا مباراة جيدة وهددنا مرمى المنافس في العديد من المرات لاسيما خلال اللحظات الأخيرة من الشوط الأول”.

وختم “على كل علينا أن نواصل العمل وألا نتأثر بالخروج من المسابقة الإفريقية والتركيز على سباق الدوري، وكأس مصر”.