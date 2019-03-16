شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يؤكد : الشناوى طلب التواجد فى تشكيلة الأهلى أمام الساورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى سعادته بنجاح فريقه اليوم في الفوز على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة والوصول إلى ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي، مضيفاً في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أنه استفاد من أخطاء المنافس، مما ساعد الفريق في صناعة العديد من الفرص.

وقال لاسارتي:" الشناوي طلب مني التواجد أمام شبية الساورة، وبين الشوطين شعر بألم في ظهره،موضحاً أن القادم أفضل، وأن الأهلي سيواصل مسيرته خلال الفترة المقبلة، لكن سيكون هناك فرصة لالتقاط الأنفاس بعد انتهاء منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأشار لاسارتي إلى أن أيمن أشرف لاعب الفريق اشتكي من الإصابة بين الشوطين، ومن ثم تم استبداله في الشوط الثاني.

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وأوضح لاسارتي أن بعض لاعبي الأهلي مازالوا يفتقدون الخبرة وتحديداً في المشاركات الإفريقية، مؤكدا أن الفريق يضم عناصر صغيرة في السن مثل ناصر ماهر وكريم نيدفيد ومحمد هاني ورمضان صبحي، ولكن تلك المباريات تكسبهم المزيد من الخبرات.

وأضاف أن المرحلة الماضية شهدت ضغوطا كبيرة على اللاعبين والجهاز الفني؛ بسبب موقف الفريق في المجموعة، لكن الجميع نجح في التعامل مع الأمر.