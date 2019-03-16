خسارة سيدات الصيد أمام فاب الكاميرونى فى البطولة الأفريقية للطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الصيد من نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 3 / 0 فى إطار أول أيام البطولة الأفريقية للأندية التى يستضيفها الأهلى و تستمر حتى يوم 26 مارس الجارى . Advertisements و يقع فريق الصيد فى المجموعة الثالثة بجانب فرق كلا من ، الأنابيب الكينى، ريفينيو الرواندى وفاب الكاميرونى. و يقام حفل افتتاح البطولة غدا الأحد فى الثامنة مساءا ، حيث تشهد مواجهات ثان أيام البطولة غدا الأحد ، لقاءات بين أسيك الإيفوارى مع السجون الكينى و الأنابيب الكينى مع ريفنيو الرواندى و نكومبا الأوغندى مع الشمس و سبورتنج مع قرطاج التونسى والأهلى مع كانون الكونغولى .

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