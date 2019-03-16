شكرا لقرائتكم خبر عن بوطيب: لن نلعب على التعادل أمام نصر حسين داى.. وهدفنا التأهل بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المغربى خالد بوطيب، مهاجم الزمالك، أن جميع لاعبى الفريق الأبيض فى قمة التركيز من أجل تحقيق الفوز على نصر حسين داى الجزائرى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى السادسة من مساء غد الأحد، على استاد 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وأضاف خالد بوطيب فى المؤتمر الصحفى للمباراة أن الفريق سيدخل مباراة نصر حسين داى بهدف حصد النقاط الثلاث ولن يلعب على التعادل على الرغم بأنه يصب فى مصلحة الفريق الأبيض، لكن الهدف إنهاء دور المجموعات بفوز على بطل الجزائر وقال: "سنقاتل من أجل تحقيق هذا الهدف".

ويحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط، ويكفى الفريق الأبيض الفوز أو التعادل من أجل التأهل مباشرة لربع نهائى البطولة الأفريقية.