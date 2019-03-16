افريقيا_يا_اهلى.. جمهور النادى يحتفل بتأهل الفريق إلى دور الثمانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل هاشتاج "افريقيا يا اهلى"، تصدره لقائمة الترند خلال الساعات القليلة الماضية، بداية من تحفيز لاعبى الفريق أمام مباراتهم مع نادى شبيبة الساورة والتى نجح فيها الأهلى فى تحقيق الفوز بثلاثية وضمان الصعود كأول المجموعة، وحتى الانتهاء من المباراة للاحتفال بالفوز ومطالبة اللاعبين باستكمال الانتصارات من أجل تحقيق الفوز بالبطولة الأفريقية.
وحرص المشاركون على نشر صور لاعبى الفريق، وقال أحد المغردين، "الأحلى من الفوز والتأهل.. روح كل اللاعبين وبالأخص هاني ونيدفيد ربنا يبارك الجنود المجهولة في الملعب"، وطالب المغردون من اللاعبين تحقيق حلم الجماهير والفوز بالبطولة بعد أن وصل الفريق إلى النهائى مرتين قبل ذلك ولكنه فشل فى الحصول عليها.
وحقق الأهلى فوزاً مُثيراً بثلاثية نظيفة خلال مباراة السبت، باستاد برج العرب في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ورفع الأهلي رصيده لـ10 نقاط وتأهل لدور الثمانية كأول المجموعة الرابعة وسجل ثلاثية الاهلي مدافع الشبيبة بالخطأ في مرمى فريقه ومروان محسن وحسين الشحات.
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