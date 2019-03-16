سيد عبد الحفيظ : نستحق التأهل والمواجهات القادمة قوية.. وراحة 3 أيام للاعبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لفريق الأهلى، أن فوز فريقه اليوم على شبيبة الساورة الجزائرى بثلاثية بدورى الأبطال الأفريقى جاء فى وقت مناسب والتأهل إلى الدور ربع النهائى كان مستحقا .
وأوضح عبد الحفيظ خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى أنه تم منح لاعبى الفريق راحة لمدة ثلاثة أيام لرفع الضغط والاستشفاء لدى اللاعبين خلال المرحلة المقبلة قبل العودة مرة أخرى لمنافسات بطولة الدورى الممتاز .
وأختتم مدير الكرة بالأهلى تصريحاته أنه تم من الإنتهاء من مرحلة هامة ولكن المواجهات القادمة سوف تشهد صعوبة بسبب قوة الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.
أسقط الأهلى ضيفه شبيبة الساورة الجزائرى، بعدما فاز عليه بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب فى ختام دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.
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