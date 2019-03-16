رباعية عبدالرزاق حمدالله تقود النصر لانتصار كبير على الوحدة ويقلل فارق النقاط بينه وبين الهلال لنقطة...

يتطلع فريق النصر السعودي اليوم للتغلب على العثرات التي تواجهه وأحزنت جماهيره في بطولة دوري أبطال آسيا حين يحل ضيفا اليوم في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي على نادي الوحدة، ويسعى النصر لاستغلال مباراة اليوم الاستغلال الأمثل وفرض نوعا من الضغوط على الهلال المتصدر حيث يشكل فوز النصر اليوم مؤشرا قويا على اشتداد المنافسة بين الفريقين على صدارة جدول الترتيب وتقليل فارق النقاط بينهما لنقطة وحيدة.

نتيجة مباراة النصر والوحدة

تنطلق مباراة النصر والوحدة في تمام الثامنة والنصف بتوقيت مكة وفي تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وبينما يسعى النصر للضغط على الهلال فان النصر يدين لمضيفه بتلك الفرصة الهبية حيث كانت آخر مواجهة للوحدة مع الهلال واستطاع خطف نقطة وايقاف زحف الهلال بتعادل ايجابي في آخر دقائق المباراة.

مباراة النصر والوحدة

وبعد فوز ميدو المدير الفني للوحدة بجائزة ولقب أفضل مدير فني في المباراة السابقة تحدث أنه بالرغم من صعوبة اللقاء إلا أن الوحدة سيحاول جمع أقصى عدد من النقاط في الجولات القادمة، وفي نفس السياق يسعى الوحدة لاستغلال النتائج السيئ للنصر في مجموعته بدوري الأبطال حيث خسر العالمي مبارتيه أمام الوصل خارج الديار وأمام ذوب أهن على ملعبه.

بداية المباراة الآن

في الدقيقة 8 ينجح عبدالرزاق حمد الله في تسجيل اول أهداف المباراة والنتيجة الآن تقدم النصر بهدف نظيف

الدقيقة 30: استمرار التعادل السلبي والوحدة يسعى للتعادل

نهاية الشوط الاول وأمرابط يهدر فرصة هدف محقق بجوار القائم

الدقيقة 50: حمد الله يطالب بركلة جزاء والحكم يشير باستمرار اللعب

الدقيقة 58: حمدالله يحرز الهدف الثاني للنصر

الدقيقة 60: حمد الله يضيف الثالث له ولفريقه بهدف رائع

الدقيقة 87: عبدالرزاق حمدالله يضيف الهدف الرابع له

نهاية المباراة بفوز النصر بأربعة أهداف