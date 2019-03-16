عبد الرزاق حمد الله يقود النصر للفوز على الوحدة بسوبر هاتريك في الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن...

تُستأنف مواجهات الأسبوع ال24 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حيث مباراة النصر والوحدة، ويدخل النصر اللقاء بروح معنوية سيئة بعد خسارة أخيرة في المسابقة القارية لذا يريد النصر تعويض الخسارة وترجمتها اليوم لفوز يُرضي به جماهيره الغالية، وكالعادة يتم نقل المباراة عبر قناة السعودية الرياضية الأولى ودوري بلس الأولى في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، ومن الجدير بالذكر أن الوحدة قد فاز على النصر في مباراة الدور الأول.
نتيجة مباراة النصر والوحدة
وقد أكد مدرب الوحدة ميدو أن فريقه جاهز للمواجهة المرتقبة مع النصر، وقد أكد أن مواجهة النصر صعبة للغاية ولكنه قد حضر لها بشكل جيد، ويأتي النصر في المركز الثاني بالدوري بينما يأتي الوحدة في المركز السادس من البطولة ذاتها، ويريد النصر تقليل فارق النقاط بينه وبين الهلال ليستمر في المنافسة على البطولة.
- الدقيقة 8: عبدالرزاق حمد الله يُحرز الهدف الأول للنصر
- الدقيقة 24: الوحدة يُحاول إحراز التعادل ولكن دفاع النصر يحول دون ذلك
- الدقيقة 37: استحواذ من جانب الوحدة على المباراة وميدو يُعطي تعليمات للاعبيه
- نهاية الشوط الأول من المباراة
- انطلاق الشوط الثاني من المباراة
- الدقيقة 58: الهدف الثاني للنصر عن طريق عبد الرزاق حمدالله
- الدقيقة 61: النصر يحرز الهدف الثالث عن طريق عبد الرزاق حمد الله
- النصر يحرز الرابع عن طريق لاعبه عبدالرزاق حمد الله
- نهاية المباراة بفوز النصر بأربعة أهداف مقابل لاشيء