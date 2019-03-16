نتيجة مباراة النصر والوحدة في الجولة 24 من الدوري السعودي اليوم 16/3/2019

يلتقي اليوم نادي النصر مع نادي الوحدة في مباراة إياب ضمن الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويريد الوحدة الفوز على وصيف الدوري هذا العام، وقد ألحق الوحدة هزيمة بالنصر في المباراة الأولى له في الدور الأول من البطولة، وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، ويتم نقل المباراة على KSA Sports 1 HD بتعليق عبد الله الحربي وكذلك قناة Dawri Plus 1 HD بتعليق عيسى الحربين.

نتيجة مباراة النصر والوحدة

ومن الجدير بالذكر أن النصر يأتي في المركز الثاني من بطولة الدوري برصيد 52 نقطة بفارق نقطي عن الهلال المتصدر بأربعة نقاط بينما يأتي الوحدة في المركز السادس برصيد 36 نقطة بفارق 4 نقاط عن المركز الخامس، ويريد الوحدة تكرار نتيجة الدور الأول مرة أخرى.