سوبر هاتريك حمد الله- ملخص واهداف مباراة النصر والوحدة HD “دوري محمد بن سلمان” Itihad VS Wahda SaUdi Kora” النصر والوحدة تقام مباريات الأسبوع الرابع والعشرون في الدورى السعودى يوم السبت 16/3/2019، ويستضيف فريق الوحدة منافسه النصر على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ويأمل أصحاب الأرض في تحقيق الفوز بنتيجة مرضية من أجل التقدم في الترتيب، بينما يسعى النصر لتحقيق الانتصار ومواصلة المشوار نحو الصدارة.

ملخص واهداف مباراة النصر والوحدة

بداية الشوط الأول

الدقيقة 8 عبد الرزاق حمد الله يسجل هدف النصر الاول من ضربة جزاء

الدقيقة 30 ومازال النصر متقدم

نهاية الشوط الأول

استراحة

Advertisements

بداية الشوط الثانى

الدقيقة ’58 عبد الرزاق حمد الله يسجل هدف النصر الثاني

الدقيقة ’60 عبد الرزاق حمد الله هاتريك هاتريك حمد الهدف الثالث للنصر

الدقيقة ’87عبد الرزاق حمد الله سوبر هاتريك حمد الله والرابع للنصر

تنتهي المباراة بفوز فريق النصر بأربعة أهداف نظيف

النصر والوحدة كورة اون لاين يحل فريق النصر ضيفا على فريق الوحدة بالأسبوع الرابع والعشرون من الدورى، النصر والوحدة كووورة ويأمل فريق العالمي في حسم الانتصار والاقتراب من تحقيق الصدارة المفقودة، ويسعى النصر لخطف فوز على مضيفه والاستمرار في ملاحقة المتصدر وضمان وصيف البطولة على أقصى تقدير، ويطمح فارس نجد في خطف نقاط المباراة والاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية المحلية.

النصر والوحدة كورة ستار ويحتل فريق النصر المركز الثانى في ترتيب الدورى برصيد من الفوز في 16 مباراة والتعادل في 4 وخسارة 3 لقاءات، النصر والوحدة تابع لايف وكان الفريق قد حقق الفوز على فريق الاتفاق في الجولة الماضية بنتيجة 3-2، وكان الفريق قد خسر في مباراة الجولة الثانية النصر والوحدة يلا شوت حصري من أبطال آسيا أمام فريق ذوب آهن أصفهان بنتيجة 3-2 .

والجدير بالذكر أن لقاء الفريقين في الدور الأول بالأسبوع الحادى عشر قد انتهى بفوز الوحدة بنتيجة 2-1 .

موعد مباراة النصر والوحدة

النصر والوحدة بي اوت كيو تقام مباراة النصر والوحدة في الأسبوع الرابع والعشرون من الدوري يوم السبت 16/3/2019، النصر والوحدة اتش دي كورة وتنطلق المباراة في الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية الدولى، وبالساعة الخامسة والنصف بالتوقيت الدولي غرينتش.

القنوات الناقلة للقاء النصر والوحدة

النصر والوحدة يلا كلوووب تنقل قناة السعودية الرياضية أحداث لقاء الجولة ال24 من الدورى بين فريقى النصر والوحدة في الدورى السعودى، وتذاع المباراة على قناة ksa hd1 بالإضافة استوديو تحليلي كبير خاص باللقاء للتعليق على أحداث المباراة وتحليلى اللقاء فور الانتهاء.