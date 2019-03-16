تقرير.. 6 أرقام إيجابية من تأهل الأهلي.. علامة كاملة وحصن إفريقي

مصراوي - كتب - محمد همام:
تأهل فريق الأهلي إلى دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا عقب فوزه على شبيبة الساورة الجزائري (3-0) في المباراة التي أقيمت على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
الأهلي بفوزه أصبح في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بينما جاء سيمبا التنزاني ثانيًا برصيد تسع نقاط، في المقابل ودّع الثنائي شبيبة الساورة وفيتا كلوب الكونغولي المنافسات بتواجدهم في المركز الثالث والرابع.
واستطاع الأهلي بعد فوزه على بطل الجزائر أن يحقق...
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