الأهلي يضمن الصدارة والتأهل لربع نهائي إفريقيا بثلاثية في الساورة

مصراوي - كتب - محمد همام:

ضمن فريق الأهلي صدارة مجموعته بإفريقيا والتأهل لربع النهائي بعد الفوز على شبيبة الساورة الجزائري (3-0) في المباراة التي أقيمت على ملعب "برج العرب" ضمن حسابات الجولة السادسة.

أحرز ثلاثية الأهلي فاتح طالح بالخطأ في مرماه، وأضاف مروان محسن الهدف الثاني، وعزز حسين الشحات النتيجة للأهلي بالهدف الثالث.

ونجح سيمبا التنزاني باللحاق بالأهلي في التأهل للدور المقبل بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولي (2-1).

وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي: الأهلي (10 نقاط) - سيمبا (9 نقاط) - شبيبة الساورة (8 نقاط) - فيتا كلوب (7...