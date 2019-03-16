رياضة | لاسارتي: حققنا المطلوب بتخطي دور المجموعات.. والقادم أفضل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي: حققنا المطلوب بتخطي دور المجموعات.. والقادم أفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بنجاح الأهلي اليوم في الفوز على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة والوصول إلى ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وأضاف لاسارتي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أنه استفاد من أخطاء المنافس، مما ساعد الفريق في صناعة العديد من الفرص.

وأوضح أن القادم أفضل، وأن الأهلي سيواصل مسيرته خلال الفترة المقبلة، لكن سيكون هناك فرصة لالتقاط الأنفاس بعد انتهاء منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وأشار لاسارتي إلى أن أيمن أشرف لاعب الفريق اشتكي من الإصابة في ظهره بين الشوطين، ومن ثم تم استبداله في الشوط الثاني.

وأوضح أن بعض لاعبي الأهلي مازالوا يفتقدون الخبرة وتحديداً في المشاركات الإفريقية، مؤكدا أن الفريق يضم عناصر صغيرة في السن مثل ناصر ماهر وكريم نيدفيد ومحمد هاني ورمضان صبحي، ولكن تلك المباريات تكسبهم المزيد من الخبرات.

وأضاف أن المرحلة الماضية شهدت ضغوطا كبيرة على اللاعبين والجهاز الفني؛ بسبب موقف الفريق في المجموعة، لكن الجميع نجح في التعامل مع الأمر.