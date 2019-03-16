رياضة | أول قرار من لاسارتي بعد تأهل الأهلي لدور المجموعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول قرار من لاسارتي بعد تأهل الأهلي لدور المجموعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة 3 أيام عقب الفوز في مباراة الليلة أمام شبيبة الساورة الجزائري.

وجاء قرار الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة مارتن لاسارتي منح اللاعبين الراحة السلبية بسبب توقف بطولة الدوري لدخول منتخب مصر في معسكر استعدادا لمباراتي النيجر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، ولمباراة النيجر الودية.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على شبيبة الساورة بثلاثة أهداف دون رد ليتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم 30 من الشهر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.