رياضة | فالفيردي يكشف سر صعوبة مباراة مانشستر يونايتد في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يكشف سر صعوبة مباراة مانشستر يونايتد في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إرنستو ‏فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة، إن المباراة الماضية أمام ريال بيتيس في الفيرمالين كانت صعبة، وكذلك رغم الفوز لكن يعلموا انهم ياتون لهذه المباراة متحمسين.

ويواجه نادي برشلونة، نظيره فريق ريال بيتيس مساء يوم غدا الأحد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

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وقال فالفيردي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة : "‏ديمبلي كان يحمل اصابة خفيفة لكن تم اشراكه، ولعب 20 دقيقة وعانى من مشاكل وها نحن خسرناه لـ 3-4 اسابيع".

وواصل : "‏المان يونايتد عاد بالمباراة امام باريس ولديه العديد من الاصابات التي ستعود امامنا، وعلينا الحذر كثيراً منهم في دوري أبطال أوروبا".

وتابع : "‏مانشستر يونايتد سيكون خصم صعب، ومثل اي فريق أخر، وهو وصلنا إلى هذه المرحلة بسبب المزايا التي لديه انه فريق تاريخي وستكون عملية اقصائه صعبة ومعقدة".