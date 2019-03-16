رياضة | محمد الشناوي: الموقف الصعب للأهلي دفعني للتواجد أمام شبيبة الساورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد الشناوي: الموقف الصعب للأهلي دفعني للتواجد أمام شبيبة الساورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التهنئة إلى زملائه عقب الفوز على شبيبة الساورة والتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشناوي عقب نهاية اللقاء :"أهدي الفوز لجميع اللاعبين والحمد لله على ما قدمنا في اللقاء" .

Advertisements

وتابع "هذه هي روح الفانلة الحمراء ولا بد للاعب أن يكون على قدر المسئولية كما أن أي لاعب يتواجد يؤدي وأفضل مني".

وأتم "كنا في موقف صعب وكان لا بد علينا أن نتواجد، وأشكر الجميع على وقوفه خلف الفريق وأحيي مدربي كابتن طارق سليمان وعلي لطفي".