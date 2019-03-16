رياضة | عبد الحفيظ: الأهلي استحق الفوز على شبيبة الساورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ: الأهلي استحق الفوز على شبيبة الساورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب شبيبة الساورة الجزائري وتأهله لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وقال عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على الفوز نحن أكثر فريق في العالم يحتاج جمهور والفوز في مباراة اليوم خطوة مهمة في الأدوار المقبلة".

وتابع "سنواجه صن داونز أو حوريا الغيني أو قسطنينة الجزائري، وجميع المباراة هامة للغاية".

وواصل "الأهلي يفصل بين كل مباراة وأخرى ونراهن دائما على شخصية النادي الأهلي".

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وأضح "نستحق الفوز في مباراة اليوم، واللاعبون قدموا مباراة مميزة للغاية أشكرهم على ما قدموه طوال اللقاء".

وأشار"انتهينا من صفحة ومن مشوار ليس بالسهل وإن شاء الله القادم أفضل للفريق".

وتابع "انتهينا من فترة صعبة والقادم أهم، سنحصل على إجزة 3 أيام ثم نعود مرة أخرى لاستئناف التدريبات".

وأتم "أمامنا مباراة هامة يوم 30 أمام الزمالك وسنبدأ في الاستعداد لها عقب العودة من الراحة".