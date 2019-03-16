رياضة | مروان محسن: التركيز سبب الفوز على الشبيبة وهتاف الجماهير دافع قوي لنا دائما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مروان محسن: التركيز سبب الفوز على الشبيبة وهتاف الجماهير دافع قوي لنا دائما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على شبيبة الساروة الجزائري وتأهله لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مروان عقب نهاية المباراة :"الحمد لله الجميع كانوا رجالا وكنا مركزين على المكسب والقادم أفضل للفريق".

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وأضاف "الحمد لله على الهدفين الذين جاءا بمجهود زملائي في الملعب، وأي لاعب يتواجد في الملعب عليه أن يركز وهذا ما أفعله".

وتابع "عندما قمت بعمليات الإحماء أشعر بأني أريد أكل "النجيلة" من أجل هذا الجمهور".

وأتم "أمامنا فترة راحة ثم نعود مجددا لاستئناف باقي المباراة لأن أمامنا مشوار هام للغاية".