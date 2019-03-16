رياضة | موعد قرعة دور الثمانية دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد قرعة دور الثمانية دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر جماهير الكرة العربية والافريقية موعد قرعة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم والتي من المنتظر ان تقام خلال الايام القليلة المقبلة بعد أن تكتمل أضلاع الفرق المتأهلة من المجموعات الأربعة.

وفي التقرير التالي يأخذكم الخليج 365 الرياضي في جولة لتوضيح ترتيب المجموعات الأربعة بالإضافة إلى موعد إجراء القرعة والقنوات الناقلة لها.

موعد قرعة دور الثمانية دوري أبطال إفريقيا

وفي المجموعة الاولى يحتل فريق نادي ماميلودي صن داونز صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط يليه فريق نادي الوداد المغربي برصيد 10 نقاط ويأتي فريق نادي اسيك ميموزا الايفواري ثالثاً برصيد 7 نقاط فيما يتذيل فريق لوبي ستار المركز الرابع برصيد 7 نقاط ايضاً.

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وفي المجموعة الثانية ضمن فريق نادي الترجي الرياضي التونسي التأهل كمتصدر للمجموعة برصيد 14 نقطة ويليه حوريا في المركز الثاني برصيد 10 نقاط واورلاندو بيراتس برصيد 6 نقاط ليودع المسابقة مع فريق نادي بلاتينيوم ستارز الذي حصد نقطتين فقط من ستة مباريات.

وفي المجموعة الثالثة تأهل مازيمبي الكونجولي كمتصدر للمجموعة برصيد 11 نقطة وحل النادي الرياضي القسنطيني في المركز الثاني برصيد 10 نقاط يشاركه في نفس الرصيد الافريقي التونسي فيما حل الاسماعيلي المصري رابعاً برصيد نقطتين فقط.

ونجح النادي الاهلي في العبور للدور المقبل بعد أن تصدر مجموعته برصيد 10 نقاط جمعها الفريق بعد فوزه في المباراة الاخيرة على شبيبة الساورة بثلاثية نظيفة فيما حقق سيمبا التنزاني المفاجأة وتغلب على فيتا كلوب الكونجولي بهدفين مقابل هدف ليتأهل رفقه الاهلي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

موعد قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم

ومن المنتظر أن تقام قرعة الدور المقبل من بطولة دوري أبطال افريقيا يوم 20 من شهر مارس في مقر الاتحاد الافريقي الموجود في العاصمة المصرية القاهرة.