رياضة | خطة يوفنتوس لخطف نجم أياكس من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة يوفنتوس لخطف نجم أياكس من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب فريق يوفنتوس الإيطالي في الحصول على خدمات الهولندي دي ليخت لاعب أياكس خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ونجح دي ليخت في قيادة أياكس نحو التأهل لربع نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على ريال مدريد في ثمن النهائي.

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وذكرت صحيفة "كوريري دي تورينو"، أن السيدة العجوز سيقوم باستغلال مواجهة أياكس في دور الثمانية بدوري الأبطال، من أجل مقابلة مسئولي النادي الهولندي.

وتابعت، برشلونة أيضا يحاول التعاقد مع المدافع الهولندي، لكن يوفنتوس سيقاتل من أجل أقناع أياكس للحصول على خدمات دي ليخت.

وتأهل يوفنتوس لربع النهائي بعدما تخطى أتلتيكو مدريد، بينما صعد أياكس بعد الانتصار على ريال مدريد حامل اللقب.