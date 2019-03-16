رياضة | أول تعليق من لاسارتي بعد التأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من لاسارتي بعد التأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي عن سعادته بعد اكتساح فريقه لفريق شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية دون رد وتأهله لربع النهائي عن جدارة وإستحقاق.

وقال لاسارتي عقب المباراة :" احترمنا فريق الساورة لإنه فريق قوي وله فكر عالي داخل الملعب، واحترامنا للفريق المنافس جعلنا ننتصر بنتيجة كبيرة".

وتابع :"استفدنا من اخطاء دفاع المنافس ولكن صنعنا فرص كثيرة واضعنا عدة فرص بخلاف الأهداف الثلاثة سنخضع للراحة لمدة يومين أو ثلاثة ثم نبدأ الاستعداد للمبارايات المقبلة".

وتغلب الأهلي على شبيبة الساورة بثلاثية دون رد عن طريق كلًا من مروان محسن هدفان وحسين الشحات هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بين الطرفين في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا