رياضة | مدرب الأهلي: قطعنا شوطا مهما في طريقنا لاستعادة لقب دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي: قطعنا شوطا مهما في طريقنا لاستعادة لقب دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على شبيبة الساورة الجزائري وتأهله لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عقب نهاية اللقاء :"الحمد لله على الفوز ونجحا في حصد3 نقاط مهمين قادتنا لتصدر المجموعة".

وأضاف "كنا نتمنى في المباراة الماضية أمام فيتا كلوب أن نتصدر المجموعة، لكن هذه كرة القدم وأحيي فريق شبيبة الساورة".

وأشار "كنا في قمة التركيز والروح كانت عالية ونجحنا في إدخال الفرحة على جماهير الأهلي التي حضرت اليوم".

وواصل "بالنسبة لنا كان من المهم أن نتصدر المجموعة ونجحنا في إحراز هدفين في الشوط الأول ثم هدف جميل لحسين الشحات".

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واستطرد "سنتمكن من النقاط الأنفاس في الفترة المقبلة، ونجهز بعض اللاعبين الأخرين، من خلال فترة التوقف".

وواصل "عودة المصابين تزيد من قوة الفريق، فاليوم دخل حسام عاشور ثم وليد سليمان ومحمد نجيب والأمور ستصبح أفضل".

وأوضح "بدأنا المباراة بحذر وأيضا نفس الأمر لفريق شبيبة الساورة، ومع مرور الوقت نجحنا في وضع الخطورة لفريقنا وأتيحت لنا أكثر من فرصة، وفي النهاية نجحنا في حصد 3 نقاط هامة".

وأردف "نتمنى إعادة بطولة إفريقيا للنادي الأهلي، بعدما قطعنا شوطا فيها وإن شاء الله عودة المصابين ستزيد من قوة الفريق".

وأتم حديثه "أحيي فريق شبيبة الساورة على الأداء أتمنى لهم التوفيق في المسابقات المقبلة في إفريقيا".