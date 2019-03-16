رياضة | محمد يوسف: شكرا جمهورنا.. والأهلي هدفه لقب البطولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد يوسف: شكرا جمهورنا.. والأهلي هدفه لقب البطولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكر إلى جمهور النادي الأحمر الذي تواجد في مباراة اليوم أمام شبيبة الساورة والتي فاز فيها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة ليتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال يوسف عقب نهاية اللقاء :"في البداية أبارك لجمهور الأهلي، فهناك فارق كبير عندما يتواجد معنا الجمهور فالروح تكون مختلفة، كما أنه سر فوز الأهلي بالبطولات".

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وأضاف يوسف: "المباراة كانت صعبة للغاية فالفرق الأربعة كان لديهم احتمالات للصعود والهدفين في الشوط الأول، كان لهم أثر كبير في الفوز".

وتابع يوسف: "أحب أؤكد بأن أداء الفريق سيكون أفضل مع عودة المصابين، والفريق نجح في عبور جور المجموعات ويبقى الأهم".

وواصل يوسف: "أمنيتي إهداء النادي الأهلي وجمهوره اللقب التاسع باللقب، فالنادي الأهلي عندما يصل إلى المباراة النهائية لا يتذكر ذلك بل يتذكر البطولات والألقاب".