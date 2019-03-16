رياضة | طارق سليمان: لم نخاطر بإشراك الشناوي أمام شبيبة الساورة والمباراة شهدت إنكار للذات من الجميع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق سليمان: لم نخاطر بإشراك الشناوي أمام شبيبة الساورة والمباراة شهدت إنكار للذات من الجميع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على شبيبة الساورة بثلاثة أهداف دون رد ليتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وقال سليمان عقب نهاية اللقاء :"كان هناك إنكار للذات وربنا كرمنا والحمد لله على الأداء والنقاط الثلاث".

وأضاف "علي لطفي علم بأنه لن يشارك في المباراة منذ الصباح وتقبل القرار بصدر رحب".

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وأوضح "لم نخاطر بمحمد الشناوي، وأنكل قدمه سليم بنسبة 100% واستشارنا طبيب الفريق، ثم شارك بعدها في مران الأمس".

وأشار "في الشوط الأول هناك كرة عرضية كانت صعبة لأنها كانت في موضع القدم المصابة لكن في النهاية نجحنا في الخروج بالفوز وحصد المقاط الثلاث".

وواصل "لم نفعل شئ في البطولة، ولا يزال أمامنا مشوار طويل في البطولة، كما أن اللاعبين كانوا رجالا في المباراة ".

وأتم "أشكر جمهور النادي الأهلي، وأتمنى لهم مساندة الفريق في الفترة المقبلة، لأنهم يمنحوا اللاعبين القوة وهو ما وجدناه في مباراة اليوم".