رياضة | زيدان يوجه رسائل قوية لهؤلاء اللاعبين بعد الفوز على سيلتا فيجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يوجه رسائل قوية لهؤلاء اللاعبين بعد الفوز على سيلتا فيجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، إن الفريق حقق نتيجة جيدة، مشيراً إلى أن هذا ما يبحث عنه مع اللاعبين خلال جميع المباريات.

ونجح الفريق الأبيض تحقيق الفوز على نادي سيلتا فيجو، بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة : "لقد كان الشوط الأول معقدًا للجميع ، وفي الشوط الثاني قمنا بعمل أفضل كثيرًا."

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وأضاف : "لقد كان علينا تحدٍ هو الفوز ونجحنا بذلك، وأنا سعيد من أجل إيسكو ومن أجل جميع اللاعبين، وأهم شيء نقوم به بعد الحصة التدريبية هو تحقيق الفوز".

وواصل : "حالة مارسيلو مماثلة لكيلور نافاس، الأمر لا يتعلق بكورتوا، ريجيلون أو أي لاعب شارك مكان إيسكو، وما أرغب به هو أن يستعيد جميع اللاعبين كامل إمكانياتهم".

وتابع زيدان عن نافاس : "أنا أحبه وينطبق الحال على كورتوا كذلك، ولقد أظهر تيبو أنه حارس عظيم لكنني أرغب أن يشعر كيلور بأهميته كذلك، ولم أنسى مستوياته التي قدمها هنا، وكان عليه اللعب لأنه لم يلعب كثيرا".