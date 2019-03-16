رياضة | مدرب الساورة: الأخطاء وسوء أرضية الملعب وراء خسارتنا من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الساورة: الأخطاء وسوء أرضية الملعب وراء خسارتنا من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم كريم زاوي المدير الفني لفريق شبية الساورة التهنئة إلى النادي الأهلي بعد فوزه في مباراة اليوم بثلاثة أهداف دون رد وصعوده للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث عقب نهاية اللقاء :"مبروك للنادي الأهلي الذي قدم مباراة كبيرة، والأخطاء التي وقعنا فيها تسببت في إنهار الفريق وتحديدا بعد الهدف الثاني".

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وأضاف المدرب:" في الشوط الثاني لعبنا كرة جيدة وظهرنا بشكل مميز، لكننا لم نتمكن من استغلال الفرص التي أتيحت لنا".

وأشار المدرب:"كنا ندرك تماما أن الأهلي سيهاجمنا من خلال الناحية اليمنى واليسرى عن طريق محمد هاني وعلي معلول لكن سوء التقدير بجانب سوء أرضية الملعب لم يساعدنا في تقديم الأفضل".

وأتم المدرب:"أشكر اللاعبين على ما قدموه في البطولة، وقدم مباريات كبيرة في البطولة على الرغم من حداثته".