رياضة | زيدان يكشف حقيقة التغييرات في تشكيلة ريال مدريد بالموسم القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يكشف حقيقة التغييرات في تشكيلة ريال مدريد بالموسم القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، إنه سوف يعتمد على جميع اللاعبين في المباريات المقبلة، مؤكدا أن لديه 25 لاعب في القائمة.

ونجح الفريق الأبيض تحقيق الفوز على نادي سيلتا فيجو، بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو.

وأضاف زيدان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة : في الموسم المقبل ستكون هناك تغييرات في تشكيلة الفريق، ولكن الآن لن أفكر في من يجب أن يبقى أو يرحل".

وتابع : "الأحاسيس جيدة خلال المباراة الأولى، صحيح أن كل شيء لم يكن مثالياً ولكن كان هناك الكثير من الأشياء الجيدة".