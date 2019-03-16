رياضة | صور مباراة الإسماعيلي والإفريقي في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صور مباراة الإسماعيلي والإفريقي في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الحزم 0 x

15:00 3 الاتحاد الوحدة 0 x

19:30 1 النصر الدوري الإسباني هويسكا 1 x

14:00 3 ديبورتيفو ألافيس ريال مدريد 2 x

17:15 0 سيلتا فيغو أتلتيك بيلباو 0 x

19:30 0 أتلتيكو مدريد ليجانيس - x

21:45 - جيرونا الدوري الإيطالي ساسولو 2 x

16:00 4 سامبدوريا سبال - x

19:00 - روما تورينو - x

21:30 - بولونيا الدوري المصري الممتاز المصري البورسعيدي 2 x

18:00 1 سموحة الدوري الإنجليزي الممتاز وست هام يونايتد 4 x

17:00 3 هيديرسفيلد تاون بيرنلي 1 x

17:00 2 ليستر سيتي بورنموث 2 x

17:00 Advertisements 1 نيوكاسل يونايتد كأس الإتحاد الإنجليزي واتفورد 2 x

14:15 1 كريستال بالاس سوانزي سيتي 0 x

19:20 0 مانشستر سيتي وولفرهامبتون x

21:55 مانشستر يونايتد دوري أبطال أفريقيا 2019 مازيمبي - جمهورية الكونجو 2 x

15:00 0 النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر النادي الإفريقي - تونس 1 x

15:00 0 الإسماعيلي - مصر بلاتينيوم - زمبابوي 1 x

15:00 2 الترجي الرياضي - تونس الوداد الرياضي - المغرب 0 x

18:00 0 ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا الأهلي - مصر 3 x

18:00 0 شبيبة الساورة - الجزائر سيمبا - تنزانيا 1 x

18:00 1 فيتا كلوب - جمهورية الكونجو الدوري الألماني شالكه 04 0 x

16:30 1 لايبزيج شتوتجارت 1 x

16:30 1 هوفنهايم فولفسبورج 5 x

16:30 2 فورتونا دوسلدورف هيرتا برلين 0 x

19:30 0 بوروسيا دورتموند

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