رياضة | بوطيب: سنقاتل للفوز على نصر حسين داي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوطيب: سنقاتل للفوز على نصر حسين داي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المغربي خالد بوطيب ، مهاجم فريق الزمالك ، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نصر حسين داي ، والمقرر لها غد الأحد ، أن جميع لاعبى الفريق في غاية التركيز، من أجل تحقيق الفوز على بطل الجزائر .

وأضاف خالد بوطيب :" سندخل مباراة نصر حسين داى بهدف حصد النقاط الثلاث ولن نلعب على التعادل ، على الرغم من أنه يصب في مصلحة الفريق".

وتابع بوطيب:"لكننا هدفنا إنهاء دور المجموعات بالفوز على بطل الجزائر وأننا سنقاتل من أجل تحقيق هذا الهدف".