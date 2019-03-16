انت الان تتابع تفاصيل خبر السد يواصل زحفه نحو لقب الدوري القطري والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 مارس 2019 08:42 مساءً - ّواصل نادي السد احتفاظه بقمة ترتيب الدوري القطري لكرة القدم بفوزه على مضيفه السيلية بثنائية دون رد السبت، في المباراة التي احتضنها ملعب "حمد بن خليفة"، في إطار منافسات الجولة الـ19 من المسابقة المحلية.

سجّل المهاجم الجزائري بغداد بونجاح الهدف الأول لـ"زعيم" الكرة القطرية برأسه مع حلول الدقيقة الـ18، لينتهي الشوط الأول.

ووصل بونجاح إلى هدفه الـ34 معززاً رقمه كهدّاف للنسخة الحالية من "دوري نجوم QNB"، متقدماً بـ12 هدفاً عن أقرب مُطارديه على الصدارة.

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وأهدر السيلية فرصة تعديل الكفة بإضاعة عبد القادر إلياس ركلة جزاء للسيلية في الدقيقة الـ83، ليعاقبه السد مباشرة بهدف ثانٍ حمل توقيع صانع الألعاب أكرم عفيف بعد دقيقة واحدة.

وألغى حكم اللقاء هدفاً للسيلية في اللحظات الأخيرة بداعي التسلل بعد الاستعانة بـ"تقنية الفيديو".

بهذه النتيجة أضاف السد 3 نقاط جديدة إلى رصيده ليصبح 50 نقطة في صدارة الترتيب، في حين تجمّد رصيد السيلية عند 31 نقطة بالمركز الرابع.

تجدر الإشارة إلى أن السد يُعد أكثر الفرق تتويجاً ببطولة الدوري القطري بإجمالي 13 لقباً، في حين يحمل الدحيل لقب النسختين الأخيرتين.