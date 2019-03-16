انت الان تتابع تفاصيل خبر زيدان يبدأ حقبته الثانية مع ريال مدريد بفوز في الليغا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 مارس 2019 08:42 مساءً - استهل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ولايته التدريبية الثانية على رأس فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد بفوز على ضيفه سيلتا فيغو بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت السبت على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ28 من منافسات الدوري المحلي لكرة القدم.

واعتمد "زيزو" على "الحرس القديم" بإعادة الخماسي؛ الويلزي غاريث بيل والبرازيلي مارسيلو والثنائي الإسباني إيسكو وأسينسيو، إضافة إلى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، بعدما اعتمد سلفه الأرجنتيني سانتياغو سولاري على مجموعة من اللاعبين الشبان خلال فترة توليه الإشراف الفني.

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وبعد شوط أول سلبي في النتيجة، أكد الثنائي إيسكو وغاريث بيل أحقيتهما باعتماد المدرب عليهما في التشكيلة الأساسية بتسجيلهما الهدفين في الدقيقتين الـ62 و77.

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب الذي يتصدره الغريم التقليدي برشلونة بـ63 نقطة مع مباراة أقل، في حين توقف رصيد سيلتا فيغو عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.

وكان ريال مدريد قد أعلن تعيين زيدان مدرباً جديداً للفريق الأول قبل أقل من أسبوع، بعدما انهار موسم الفريق الملكي بسقوطه في مناسبتين متتاليتين أمام برشلونة في مسابقتي كأس الملك والليغا توالياً، إضافة إلى هزيمة مدوية على أرضه أمام أياكس أمستردام الهولندي ليفقد لقبه بطلاً لدوري أبطال أوروبا في النسخ الثلاث الماضية.