انت الان تتابع تريزيجيه يواصل التوهج مع قاسم باشا في الدوري التركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م

تريزيجيه

قاد الدولي المصري، محمود حسن "تريزيجيه"، فريق قاسم باشا، للفوز، على بلدية أكهيسار سبور، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب مانيسا 19 ماي استاديوم، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري التركي، ليرفع قاسم رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد أكهيسار عند 21 نقطة في المركز الأخير، وشهدت المواجهة مشاركة المصري الآخر، كريم حافظ الذي بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك في الدقيقة 71.

فريق قاسم باشا كان صاحب التقدم، في الدقيقة السابعة، من رأسية فودي كويتا، وفي الدقيقة 32 أدرك ألفيس مانو، هدف التعادل لفريق أكهيسار، من تسديدة أرضية. وفي الدقيقة 62 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض، نجح جيريمي لوتيتيكا في تحويلها بنجاح، وقبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق، أرسل تريزيجيه تمريرة

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