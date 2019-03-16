انت الان تتابع فينالدوم: التسجيل من ركلات ثابتة يمنح الهجوم الثقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:١٧ م

قال الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب خط وسط فريق ليفربول، إن أهداف فريقه من ركلات ثابتة أضافت قوة هجومية جديدة للريدز، وعملت على زيادة الثقة في صراع الفوز بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الأبطال. وأضاف نجم ليفربول خلال تصريحاته، اليوم السبت، أن أهداف مدافع الفريق فيرجيل فان ديك ساهمت بشكل كبير في تخفيف الضغط على مثلث الرعب الهجومي من محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني. وواصل فينالدوم تصريحاته للموقع الرسمي لنادي ليفربول أنه من الممكن أن نسجل الأهداف من الركلات الثابتة عبر تقدم المدافعين، مؤكدا أن فريقه يقدم كرة قدم مميزة وممتعة.

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وتابع فينالدوم قائلا :"هذا يمنحنا ثقة كبيرة، لأنه يزيد فرص الفريق في تسجيل الأهداف. في المباريات الأخيرة سجلنا كثيرا من الكرات الثابتة وفيرجيل سعيد للغاية لأنه أحرز عدة أهداف". ويستعد فريق ليفربول لمواجهة فريق فولهام غدًا الأحد في مباراة من مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي