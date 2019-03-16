انت الان تتابع محكمة فرنسية تمنع اسم «جريزمان مبابي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد جمال ١٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٥:٢١ م

جريزمان ومبابى

منعت محكمة للأسرة بفرنسا أبوين فرنسيين من تسمية مولودهما "جريزمان مبابى"، وظهرت القضية فى نوفمبر من العام الماضى، بعد فترة وجيزة من انتهاء كأس العالم نسخة 2018، التي انتهت بتتويج المنتخب الفرنسي باللقب، وكان لاعبا منتخب الديوك أنطونيو جريزمان وكيليان مبابى كلمة السر فى تأهل منتخبهما للأدوار النهائية والتتويج باللقب، حيث سجل كل منهما 4 أهداف خلال البطولة محتلين المركز الثانى والثالث فى عدد الأهداف المسجلة فى البطولة وبفارق هدفين عن الإنجليزى هارى كين الذى سجل 6 أهداف خلال البطولة.

وكان تقرير لراديو فرنسا قد كشف عن منع محكمة للأسرة والدين من تسمية طفلهما الذى ولد فى "بريف-لا-جايلارد" جنوبي فرنسا "جريزمان مبابى"، لرؤية المحكمة أن ذلك ليس فى مصلحة الطفل، حيث تمتلك فرنسا قانونا يسمح للسلطات الفرنسية رفض بعض أسماء الأطفال فى حالة رؤيتهم أن الاسم ليس فى مصلحة المولد. في ضوء الحكم يبدو

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