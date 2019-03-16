انت الان تتابع الترجي يعزز صدارته للمجموعة الثانية في دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ١٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٩ م
الترجي التونسي
واصل فريق الترجي التونسي صدارته للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات المسابقة، ليرفع الفريق التونسي رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، في المقابل تجمد رصيد بلاتينيوم عند نقطتين في المركز الرابع والأخير، بينما يحتل حوريا الغيني المركز الثاني برصيد سبع نقاط، ويحتل أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، المركز الثالث برصيد ست نقاط.
فريق الترجي كان صاحب التقدم عن طريق محمد أمين المسكيني في الدقيقة التاسعة، من تسديدة بعيدة المدى، وأدرك علي صديق هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 62، وفي الدقيقة 84 سجل آدم الرجايبي الهدف الثاني للفريق التونسي. كان الترجي ضمن تأهله إلى دور الثمانية كأول هذه المجموعة، بعدما حقق الفوز على نظيره حوريا
كان الترجي ضمن تأهله إلى دور الثمانية كأول هذه المجموعة، بعدما حقق الفوز على نظيره حوريا كوناكري الغيني بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، بينما ودع بلاتينيوم البطولة، بعدما احتل المركز الأخير.
ويتنافس أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، مع حوريا الغيني على بطاقة الوصافة في المجموعة، والتي ستحسم عندما يلتقي الفريقان في وقت لاحق من اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر الترجي يعزز صدارته للمجموعة الثانية في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.