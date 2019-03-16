انت الان تتابع الترجي يعزز صدارته للمجموعة الثانية في دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٩ م

الترجي التونسي

واصل فريق الترجي التونسي صدارته للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات المسابقة، ليرفع الفريق التونسي رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، في المقابل تجمد رصيد بلاتينيوم عند نقطتين في المركز الرابع والأخير، بينما يحتل حوريا الغيني المركز الثاني برصيد سبع نقاط، ويحتل أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، المركز الثالث برصيد ست نقاط.

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فريق الترجي كان صاحب التقدم عن طريق محمد أمين المسكيني في الدقيقة التاسعة، من تسديدة بعيدة المدى، وأدرك علي صديق هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 62، وفي الدقيقة 84 سجل آدم الرجايبي الهدف الثاني للفريق التونسي. كان الترجي ضمن تأهله إلى دور الثمانية كأول هذه المجموعة، بعدما حقق الفوز على نظيره حوريا