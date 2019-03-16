انت الان تتابع الزمالك يخوض مرانه على ملعب 5 يوليو بالجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ١٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٩ م
الزمالك
بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، استعدادا لمواجهة فريق نصر حسين داي، بعملية إحماء تحت إشراف شيخ بوزيان، مدرب الأحمال، وأمير عزمى مجاهد، المدرب المساعد، حيث يعد هذا المران الوحيد الذى سيخوضه الفريق قبل مواجهة مساء غد الأحد، أمام بطل الجزائر في الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية، حيث حضر اللواء علاء مقلد، رئيس البعثة، والمستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادي، وإسماعيل يوسف وهاني زادة، عضوا مجلس الإدارة، وأمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة.
ويقام مران الفريق حاليا على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق نصر حسين داى الجزائري، حيث حرص مسؤولو الزمالك على حضور مران الفريق؛ لدعم اللاعبين والجهاز الفنى قبل مواجهة الغد الصعبة أمام بطل الجزائر. كما حرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، خلال المران
ويقام مران الفريق حاليا على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق نصر حسين داى الجزائري، حيث حرص مسؤولو الزمالك على حضور مران الفريق؛ لدعم اللاعبين والجهاز الفنى قبل مواجهة الغد الصعبة أمام بطل الجزائر.
كما حرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، خلال المران المقام حاليا على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، على تقسيم اللاعبين إلى ثنائيات للعب الكرة من لمسة واحدة، ويعد هذا المران الوحيد الذي سيخوضه الفريق.
ويتصدر الزمالك المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، وخلفه بيترو أتلتيكو ونصر حسين داي بـ7 نقاط لكل منهما، ثم جور ماهيا بـ6 نقاط.
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