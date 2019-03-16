انت الان تتابع الزمالك يخوض مرانه على ملعب 5 يوليو بالجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٩ م

الزمالك

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، استعدادا لمواجهة فريق نصر حسين داي، بعملية إحماء تحت إشراف شيخ بوزيان، مدرب الأحمال، وأمير عزمى مجاهد، المدرب المساعد، حيث يعد هذا المران الوحيد الذى سيخوضه الفريق قبل مواجهة مساء غد الأحد، أمام بطل الجزائر في الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية، حيث حضر اللواء علاء مقلد، رئيس البعثة، والمستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادي، وإسماعيل يوسف وهاني زادة، عضوا مجلس الإدارة، وأمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة.

Advertisements

ويقام مران الفريق حاليا على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق نصر حسين داى الجزائري، حيث حرص مسؤولو الزمالك على حضور مران الفريق؛ لدعم اللاعبين والجهاز الفنى قبل مواجهة الغد الصعبة أمام بطل الجزائر. كما حرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، خلال المران