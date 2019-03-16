انت الان تتابع رغم الفوز على الإسماعيلي..الإفريقي يودع دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ١٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م
الإسماعيلي
خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي من نظيره الإفريقي التونسي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، عصر اليوم السبت، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019. سجل هدف فريق الإفريقي التونسي اللاعب غازي العيادي من ركلة جزاء في الدقيقة 75 من زمن المباراة، ليرفع الفريق الإفريقي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة، ليفشل في التأهل لدور الثمانية برفقة الإسماعيلي الذي تجمد رصيده عند نقطتين في المركز الأخير بالمجموعة.
وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة حقق فريق تي بي مازيمبي الكونغولي الفوز على نظيره النادي الرياضي القسنطيني الجزائري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مازيمبي بالكونغو. سجل هدفي فريق مازيمبي جاكسون موليكا في الدقيقة 15 من ركلة جزاء، تريسور مبوتو مابي في الدقيقة 68 من عمر المباراة، ليرفع
سجل هدفي فريق مازيمبي جاكسون موليكا في الدقيقة 15 من ركلة جزاء، تريسور مبوتو مابي في الدقيقة 68 من عمر المباراة، ليرفع فريق مازيمبي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول ليتأهل رسميا برفقة الفريق الجزائري شباب قسنطينة الذي تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الثاني.
يذكر أن فريق النادي الإسماعيلي فشل في تحقيق الفوز خلال الـ 6 مباريات التي خاضها خلال مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم، علما بأنه تعادل في مباراتين فقط أمام شباب قسنطينة وتي بي مازيمبي على استاد الجيش ببرج العرب.
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