صحيفة بريطانية ترشح ملعب الملك فهد بالرياض لاستضافة دوري أبطال أوروبا

جدة - عمرو شويل رشحت صحيفة “ميرور” البريطانية، ملعب الملك فهد بالرياض الذي يتسع لـ68 ألف متفرج، لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا، إذا تم نقله خارج القارة العجوز مستقبلا بجانب 5 ملاعب آخرين.

وقالت الصحيفة البريطانية إن أليكساندر سيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ويفا” قد لمح في وقت سابق أنه بإمكانهم إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا خارج القارة العجوز.

ويُقام نهائي دوري الأبطال هذا الموسم على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” معقل نادي أتليتكو مدريد الإسباني.