الان تتابع “حمدالله” أفضل لاعب في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:15 م, 16 مارس 2019 م التعليقات: 0 تسلم المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي النصر، جائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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